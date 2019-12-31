У отца забрали двух дочерей, которых он пытался спасти от просмотра проекта «Дом-2»





Как выяснилось, проект «Дом-2» способен не только соединять сердца, но и доводить пары до развода. Так, одна из очень преданных поклонниц передачи пришла к выводу, что муж не достоин ее, и решила развестись. Своего бывшего супруга женщина назвала неудачником и ушла от него.Мужчина брак спасти не смог, но хотел уберечь своих дочерей от нехорошего влияния шоу. Практически до конца декабря этого года дети жили вместе с ним. Однако 30 декабря у женщины получилось забрать своих дочек у отца.Она пришла в школу, где получают образование ее дети с представителями правоохранительных органов, которые и помогли забрать детей. В итоге старшая пока временно находится в интернате и там отвыкает от своего папы, а младшая живет вместе со своей мамой и, судя по-всему, наблюдает, как та сутки напролет смотрит телевизионное шоу «Дом-2».