У отца забрали двух дочерей, которых он пытался спасти от просмотра проекта «Дом-2»
Практически перед самым Новым годом у отца забрали дочек, которых он всеми силами хотел уберечь от пагубного влияния просмотра телевизионного шоу «Дом-2». Ранее жена ушла от этого мужчины, поскольку решила, что он ее не достоин, так как не делает ей стоящих подарков и не заботится о ней.
Как выяснилось, проект «Дом-2» способен не только соединять сердца, но и доводить пары до развода. Так, одна из очень преданных поклонниц передачи пришла к выводу, что муж не достоин ее, и решила развестись. Своего бывшего супруга женщина назвала неудачником и ушла от него.
Мужчина брак спасти не смог, но хотел уберечь своих дочерей от нехорошего влияния шоу. Практически до конца декабря этого года дети жили вместе с ним. Однако 30 декабря у женщины получилось забрать своих дочек у отца.
Она пришла в школу, где получают образование ее дети с представителями правоохранительных органов, которые и помогли забрать детей. В итоге старшая пока временно находится в интернате и там отвыкает от своего папы, а младшая живет вместе со своей мамой и, судя по-всему, наблюдает, как та сутки напролет смотрит телевизионное шоу «Дом-2».
Как выяснилось, проект «Дом-2» способен не только соединять сердца, но и доводить пары до развода. Так, одна из очень преданных поклонниц передачи пришла к выводу, что муж не достоин ее, и решила развестись. Своего бывшего супруга женщина назвала неудачником и ушла от него.
Мужчина брак спасти не смог, но хотел уберечь своих дочерей от нехорошего влияния шоу. Практически до конца декабря этого года дети жили вместе с ним. Однако 30 декабря у женщины получилось забрать своих дочек у отца.
Она пришла в школу, где получают образование ее дети с представителями правоохранительных органов, которые и помогли забрать детей. В итоге старшая пока временно находится в интернате и там отвыкает от своего папы, а младшая живет вместе со своей мамой и, судя по-всему, наблюдает, как та сутки напролет смотрит телевизионное шоу «Дом-2».