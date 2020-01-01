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Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой диета

Эксперты рассказали, что в качестве профилактики кишечных инфекций необходимо употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки. Так желудочно-кишечный тракт станет менее восприимчивым к Escherichia coli.

Специалисты сообщают, что большинство штаммов E.coli на организм не влияют, но самым опасным считается штамм EHTC, который порождает воспаление толстой кишки, приводящее даже к смертельному исходу. Симптомами болезни могут быть кровавая диарея и рвота.

Эксперты решили проверить мнение, что диета на растительной пище помогает здоровью кишечника. Они провели опыты на грызунах и выяснили, что такая еда, а именно добавление огромного количества фруктов и овощей в рацион, помогает здоровью кишечного микробиома. Организм получит нужное количество пектина – кишечных бактерий, которые переварят это гелеобразное вещество в галактуроновую кислоту, способствующую подавлению вирулентности кишечной бактерии штамма EHTC.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 08:40

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