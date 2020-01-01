Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой диета
Эксперты рассказали, что в качестве профилактики кишечных инфекций необходимо употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки. Так желудочно-кишечный тракт станет менее восприимчивым к Escherichia coli.
Специалисты сообщают, что большинство штаммов E.coli на организм не влияют, но самым опасным считается штамм EHTC, который порождает воспаление толстой кишки, приводящее даже к смертельному исходу. Симптомами болезни могут быть кровавая диарея и рвота.
Эксперты решили проверить мнение, что диета на растительной пище помогает здоровью кишечника. Они провели опыты на грызунах и выяснили, что такая еда, а именно добавление огромного количества фруктов и овощей в рацион, помогает здоровью кишечного микробиома. Организм получит нужное количество пектина – кишечных бактерий, которые переварят это гелеобразное вещество в галактуроновую кислоту, способствующую подавлению вирулентности кишечной бактерии штамма EHTC.
Специалисты сообщают, что большинство штаммов E.coli на организм не влияют, но самым опасным считается штамм EHTC, который порождает воспаление толстой кишки, приводящее даже к смертельному исходу. Симптомами болезни могут быть кровавая диарея и рвота.
Эксперты решили проверить мнение, что диета на растительной пище помогает здоровью кишечника. Они провели опыты на грызунах и выяснили, что такая еда, а именно добавление огромного количества фруктов и овощей в рацион, помогает здоровью кишечного микробиома. Организм получит нужное количество пектина – кишечных бактерий, которые переварят это гелеобразное вещество в галактуроновую кислоту, способствующую подавлению вирулентности кишечной бактерии штамма EHTC.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 08:40