Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой диета





Специалисты сообщают, что большинство штаммов E.coli на организм не влияют, но самым опасным считается штамм EHTC, который порождает воспаление толстой кишки, приводящее даже к смертельному исходу. Симптомами болезни могут быть кровавая диарея и рвота.Эксперты решили проверить мнение, что диета на растительной пище помогает здоровью кишечника. Они провели опыты на грызунах и выяснили, что такая еда, а именно добавление огромного количества фруктов и овощей в рацион, помогает здоровью кишечного микробиома. Организм получит нужное количество пектина – кишечных бактерий, которые переварят это гелеобразное вещество в галактуроновую кислоту, способствующую подавлению вирулентности кишечной бактерии штамма EHTC.