Тимати назвал причину, из-за которой предпочитает высоких девушек
Отношения Тимати с Анастасией Решетовой вызывали недоумение поклонников из-за разницы в росте. Рэпер недавно назвал причину, из-за которой предпочитает высоких девушек.
Новая публикация Тимати в соцсети Instagram рассмешила подписчиков и вызвала неоднозначные вопросы. На фотографии рэп-исполнитель предстал в стильном образе с сумкой невероятных размеров, подписал пост словами: "За ингредиентами для оливье". Хотя большинство поклонников оставляли остроумные комментарии, некоторые люди заинтересовались более ранними публикациями кумира. Речь идет о снимке, на котором рэпер появился с Анастасией Решетовой. Нюанс состоял в том, что возлюбленная артиста стояла на одном уровне с ним.
Общественность отмечала, музыкант имеет намного меньший рост, чем его пассия, которая согнула колени на изображении. К удивлению фанатов, Тимати затронул эту тему, объяснив свое предпочтение высоким женщинам "комплексами маленького человека". Публику позабавила честность звезды во время ответа на вопрос, почему он "любит все большое".
Новая публикация Тимати в соцсети Instagram рассмешила подписчиков и вызвала неоднозначные вопросы. На фотографии рэп-исполнитель предстал в стильном образе с сумкой невероятных размеров, подписал пост словами: "За ингредиентами для оливье". Хотя большинство поклонников оставляли остроумные комментарии, некоторые люди заинтересовались более ранними публикациями кумира. Речь идет о снимке, на котором рэпер появился с Анастасией Решетовой. Нюанс состоял в том, что возлюбленная артиста стояла на одном уровне с ним.
Общественность отмечала, музыкант имеет намного меньший рост, чем его пассия, которая согнула колени на изображении. К удивлению фанатов, Тимати затронул эту тему, объяснив свое предпочтение высоким женщинам "комплексами маленького человека". Публику позабавила честность звезды во время ответа на вопрос, почему он "любит все большое".
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 01:00