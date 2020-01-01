Названы способы избавиться от налипания снега на щетки лобового стекла





Некоторые автомобилисты не знают о том, что после нахождения автомобиля на улице при минусовых температурах необходимо аккуратно относиться к нему, иначе некоторые системы могут быть повреждены. Это не в последнюю очередь касается щеток лобового стекла, на которые налип снег. Также нередко они сами примерзают к поверхности. В такой ситуации их ни в коем случае нельзя отрывать силой или исправлять ситуацию с помощью скребка, это нанесет им повреждения, и они могут прийти в негодность.Чтобы избавиться от намерзшего снега и прилипания, необходимо разморозить щетки лобового стекла. Для этого нужно завести машину и начать прогревать салон. Через 15-20 минут лобовое стекло достаточно нагреется, и они сами отлипнут.Для исключения такой ситуации в будущем нужно заранее подготовиться. Эксперты советуют обрабатывать щетки лобового стекла силиконовой смазкой. Это нужно делать основательно и с помощью тряпки. При этом специалисты рекомендуют делать это при комнатной температуре. Еще один необычный совет: силиконовой смазкой можно обработать не только резинки, но и все дворники. Тогда снег перестанет налипать и забиваться в разные углубления и пазы.