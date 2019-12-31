"Пишите на лайк": Максим Галкин продемонстрировал предновогоднее настроение Елизаветы и Гарри
Максим Галкин опубликовал в Instagram-аккаунте очередное позитивное видео со своими детьми. Данным постом артист продемонстрировал предновогоднее настроение Елизаветы и Гарри.
Максим Галкин показал ролик, на котором его дочь Елизавета играет на игрушечном пианино. В это время сын юмориста Гарри прыгает и бегает по комнате, размахивая руками. Потом мальчик подбегает к камере и прямо в объектив громко говорит: "Пишите на лайк". В этот момент Максим Галкин начинает смеяться и переспрашивает Гарри, куда писать, сын юмориста повторяет свою фразу, а Елизавета поправляет брата и говорит: "Ставьте лайки". В комментарии к посту опубликованному в Instagram супруг Аллы Пугачевой просто написал: "Предновогоднее настроение".
Подписчики поздравили артиста и его семью с наступающим Новым годом и пожелали им процветания, успеха, радости, счастья и позитива. Многие отметили, что даже на игрушечном музыкальном инструменте Елизавета очень хорошо играет. За 30 минут публикацию Максима Галкина успели просмотреть более 152 000 пользователей Сети.
Максим Галкин показал ролик, на котором его дочь Елизавета играет на игрушечном пианино. В это время сын юмориста Гарри прыгает и бегает по комнате, размахивая руками. Потом мальчик подбегает к камере и прямо в объектив громко говорит: "Пишите на лайк". В этот момент Максим Галкин начинает смеяться и переспрашивает Гарри, куда писать, сын юмориста повторяет свою фразу, а Елизавета поправляет брата и говорит: "Ставьте лайки". В комментарии к посту опубликованному в Instagram супруг Аллы Пугачевой просто написал: "Предновогоднее настроение".
Подписчики поздравили артиста и его семью с наступающим Новым годом и пожелали им процветания, успеха, радости, счастья и позитива. Многие отметили, что даже на игрушечном музыкальном инструменте Елизавета очень хорошо играет. За 30 минут публикацию Максима Галкина успели просмотреть более 152 000 пользователей Сети.