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"Пишите на лайк": Максим Галкин продемонстрировал предновогоднее настроение Елизаветы и Гарри

Максим Галкин опубликовал в Instagram-аккаунте очередное позитивное видео со своими детьми. Данным постом артист продемонстрировал предновогоднее настроение Елизаветы и Гарри.
"Пишите на лайк": Максим Галкин продемонстрировал предновогоднее настроение Елизаветы и Гарри

Максим Галкин показал ролик, на котором его дочь Елизавета играет на игрушечном пианино. В это время сын юмориста Гарри прыгает и бегает по комнате, размахивая руками. Потом мальчик подбегает к камере и прямо в объектив громко говорит: "Пишите на лайк". В этот момент Максим Галкин начинает смеяться и переспрашивает Гарри, куда писать, сын юмориста повторяет свою фразу, а Елизавета поправляет брата и говорит: "Ставьте лайки". В комментарии к посту опубликованному в Instagram супруг Аллы Пугачевой просто написал: "Предновогоднее настроение".

Подписчики поздравили артиста и его семью с наступающим Новым годом и пожелали им процветания, успеха, радости, счастья и позитива. Многие отметили, что даже на игрушечном музыкальном инструменте Елизавета очень хорошо играет. За 30 минут публикацию Максима Галкина успели просмотреть более 152 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:43

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