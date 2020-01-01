Нарколог: Алкогольные напитки в новогоднюю ночь смешивать не рекомендуется





По словам сотрудника Московского научно-практического центра наркологии Дмитрия Кубарева, один из грамотных способов употребления алкоголя заключается в том, что на протяжении всего праздника не происходит смена напитка. Некоторые считают, что повышение градуса никак на организм не влияет, но это заблуждение.Кроме того, медики не советуют смешивать алкоголь и сладкие газированные напитки. Такое сочетание становится частой причиной развития панкреатита и острого холецистита. А главный российский нарколог Евгений Брюн посоветовал ограничиться одним или двумя бокалами вина и вместо алкоголя упор сделать на активный досуг, который поможет укрепить организм.