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У дочери Рязанова поинтересовались сексом Ипполита и Нади из "Иронии судьбы"

Дочь режиссера Эльдара Рязанова прокомментировала спор относительно наличия секса у Нади и Ипполита из «Иронии судьбы». Дискуссия развернулась в Facebook относительно интимной близости, а также пребывания артистов в нетрезвом состоянии на съёмочной площадке.

Ольга Рязанова сообщила, что до её отца доходили слухи о попытке заблокировать показ фильмы из-за «пропаганды пьянства». Для допуска ленты режиссеру потребовалось подготовить вступительные слова для смягчения отрицательного впечатления от поведения героев ленты. После этого вступление было переписано, поскольку Рязанов описал ленту, как «сказку для взрослых» к Рождеству. Это было идеологической ошибкой виду того, что религиозные праздники в СССР не имели поддержки.

По словам отдельных лиц, у Нади с Ипполитом обязательно должен был быть секс, поскольку тот «по-хозяйски» держал женщину. При этом героиня подарила бритву и признавалась о встречах с женатым мужчиной 2 раза в неделю в течение 5 лет. При этом противники данной теории акцентировали внимание на переодевании Нади в присутствии Ипполита. Говорить о заявлениях, касательно «отсутствия секса» в СССР, дочь режиссёра Рязанова не стала.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:00

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