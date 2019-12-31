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«Отношения с мужем итальянские»: Ксения Бородина встречает Новый год в Гонконге

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым и дочерьми улетела в Гонконг, где они вместе отметят Новый год. На своей странице в Instagram знаменитость подвела итоги года, отметив, что у них с возлюбленным, как и раньше, отношения итальянские.
«Отношения с мужем итальянские»: Ксения Бородина встречает Новый год в Гонконге

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина на своей странице в Instagram написала пост, в котором подвела итоги уходящего года. Знаменитость рассказала, что довольна прошедшим годом, так как "свинья" принесла ей удачу, дети радовали, а с мужем отношения были теплыми.
«Это был мой год, год Свиньи, и пожаловаться сильно я на него не могу. Много путешествовали и продолжаем это делать, много работы было сделано, как и каждый год. Детки стали на год взрослее, Теюша пошла в садик, Мару радует меня хорошими оценками, прекрасным английским, она просто умничка. Отношения с мужем такие же итальянские и одновременно прекрасные, потому что мы становимся ближе и мудрее. Я стала ближе со своей любимой мамой, не знаю почему именно в этом году, но это факт», - рассказала Бородина.

Высказалась звезда проекта "Дом-2" и о своих друзьях, с некоторыми из которых в этом году ей пришлось расстаться. Ксения Бородина отметила, что они подкладывали ей "свинью", но в то же время дали опыт.
«Я очень люблю своих друзей, хоть мне свинью и подкладывали периодически, но теряя, мы приобретаем и опыт большой, и мудрость. А также понимаем, что не в количестве друзей счастье, а в их качестве. Надеюсь следующий год будет нас радовать, он, конечно, високосный да ещё и крысы. Но будем надеяться, что неудачи обойдут нас стороной. Всех с наступающим 2020 годом!» - завершила свой рассказ звезда.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:39

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