Похудевший Азамат Мусагалиев поздравил поклонников с Новым годом и похвастался 2 миллионами подписчиков

Ранним утром 31 декабря Мусагалиев опубликовал небольшое видео, на котором поздравил подписчиков с наступающим Новым Годом. В кадре видны пальмы, но в действительности, о чем сказал сам актер, он находится на Севере Москвы. Кроме того, геометка в публикации свидетельствует о том, что съемки ведутся на территории ЖК «Новая Рига». По словам артиста, этим утром, когда он только решил заглянуть в Instagram, его ожидал приятный сюрприз. «Теперь вас два миллиона – моих золотых подписчиков. Спасибо вам огромное за то, что вы все это время со мной», - отмечает артист.В комментариях к этой публикации поклонники артиста отметили, что он в последнее время заметно похудел, а также оставили массу приятных комментариев с лучшими пожеланиями в новом году.