Эксперты попросили не выбрасывать на улицу подаренных на Новый год крыс





Многим людям в качестве символа грядущего года подарят крыс и зоологи просят не выгонять их на улицу. Домашние крысы не агрессивные, поэтому они не смогут выживать с уличными животными. Также они не приспособлены жить в подвале, канализации, животные просто погибнут. Эксперты сообщают, что чаще всего дарят прирученных грызунов, купленных в зоомагазинах, поэтому для них на улицах города конкуренция окажется сложной. Они не умеют искать провизию, так как знают, что их покормят. Такие особи спокойные, поэтому не смогут адаптироваться и жить среди диких особей.Специалисты разъясняют, что содержать дома крыс не трудно, их можно поместить в клетку или аквариум, покормить сухим хлебом. Если есть причины не принимать в дом такое животное, то лучше всего отдать его в зоопарк.