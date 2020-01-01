Эксперты попросили не выбрасывать на улицу подаренных на Новый год крыс
Эксперты попросили всех людей не выгонять на улицу крыс, которых им подарили на Новый год. Зоологи предупреждают, что такие грызуны выведены искусственно и не смогут конкурировать с уличными особями, они просто умрут.
Многим людям в качестве символа грядущего года подарят крыс и зоологи просят не выгонять их на улицу. Домашние крысы не агрессивные, поэтому они не смогут выживать с уличными животными. Также они не приспособлены жить в подвале, канализации, животные просто погибнут. Эксперты сообщают, что чаще всего дарят прирученных грызунов, купленных в зоомагазинах, поэтому для них на улицах города конкуренция окажется сложной. Они не умеют искать провизию, так как знают, что их покормят. Такие особи спокойные, поэтому не смогут адаптироваться и жить среди диких особей.
Специалисты разъясняют, что содержать дома крыс не трудно, их можно поместить в клетку или аквариум, покормить сухим хлебом. Если есть причины не принимать в дом такое животное, то лучше всего отдать его в зоопарк.
Многим людям в качестве символа грядущего года подарят крыс и зоологи просят не выгонять их на улицу. Домашние крысы не агрессивные, поэтому они не смогут выживать с уличными животными. Также они не приспособлены жить в подвале, канализации, животные просто погибнут. Эксперты сообщают, что чаще всего дарят прирученных грызунов, купленных в зоомагазинах, поэтому для них на улицах города конкуренция окажется сложной. Они не умеют искать провизию, так как знают, что их покормят. Такие особи спокойные, поэтому не смогут адаптироваться и жить среди диких особей.
Специалисты разъясняют, что содержать дома крыс не трудно, их можно поместить в клетку или аквариум, покормить сухим хлебом. Если есть причины не принимать в дом такое животное, то лучше всего отдать его в зоопарк.
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 07:00