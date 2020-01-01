Врачи из США перечислили продукты, повышающие риск развития болезни Альцгеймера
Сотрудники Медицинского центра Health Line перечислили продукты, повышающие риск развития болезни Альцгеймера. Врачи из США отмечают, наибольшую опасность для здоровья представляет фаст-фуд.
В настоящий момент случаи диагностирования болезни Альцгеймера происходят всё чаще. Данный недуг поражает людей преклонного возраста, но он может проявиться и у людей средних лет. Развивается заболевание долго, но является необратимым. Пока учёные не нашли эффективного способа справиться с ним. В их силах лишь приостановить деменцию. Как правило, первыми симптомами является нарушение кратковременной памяти и проблемы с речью. Врачи из США заверяют, можно избежать проблем и снизить риск развития болезни, если выбрать правильный рацион. Еда может провоцировать клеточные мутации, особенно фаст-фуд, поскольку в этой пище много вредных соединений. Опасность может представлять и пицца, так как из-за неё нарушается работа системы кровообращения. Это происходит из-за увеличения уровня "плохого" холестерина, вырабатывающегося из искусственных жиров, содержащихся в гидрогенизированных маслах.
Чрезмерное употребление мяса также вредит здоровью. Содержащийся в этом продукте в большом количестве элемент Fe приводит к сбою в работе сердечно-сосудистой системы. Специалисты выявили, магнитный оксид железа формирует амилоидные белковые бляшки, оказывающие негативное влияние на работу многих органов, в том числе и мозга. Токсичные соединения воздействуют на ткани и клетки, что становится причиной развития болезни Альцгеймера.
В настоящий момент случаи диагностирования болезни Альцгеймера происходят всё чаще. Данный недуг поражает людей преклонного возраста, но он может проявиться и у людей средних лет. Развивается заболевание долго, но является необратимым. Пока учёные не нашли эффективного способа справиться с ним. В их силах лишь приостановить деменцию. Как правило, первыми симптомами является нарушение кратковременной памяти и проблемы с речью. Врачи из США заверяют, можно избежать проблем и снизить риск развития болезни, если выбрать правильный рацион. Еда может провоцировать клеточные мутации, особенно фаст-фуд, поскольку в этой пище много вредных соединений. Опасность может представлять и пицца, так как из-за неё нарушается работа системы кровообращения. Это происходит из-за увеличения уровня "плохого" холестерина, вырабатывающегося из искусственных жиров, содержащихся в гидрогенизированных маслах.
Чрезмерное употребление мяса также вредит здоровью. Содержащийся в этом продукте в большом количестве элемент Fe приводит к сбою в работе сердечно-сосудистой системы. Специалисты выявили, магнитный оксид железа формирует амилоидные белковые бляшки, оказывающие негативное влияние на работу многих органов, в том числе и мозга. Токсичные соединения воздействуют на ткани и клетки, что становится причиной развития болезни Альцгеймера.
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 23:00