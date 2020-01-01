Орландо Блум ждет, когда Кэти Перри подарит ему ребенка





Своими планами на отцовство Блум поделился в одном из своих недавних интервью. По его словам, он уже давно созрел для того, чтобы воспитать второго ребенка. На данный момент, напомним, знаменитость воспитывает 8-летнего сына Флинна, который родился в отношениях актера с Мирандой Керр. Кроме того, как утверждает артист, он уверен, что знаменитая певица обязательно станет прекрасной матерью, тем более, она очень любит детей и всегда хорошо ладит с ними. Впрочем, подчеркивает Блум, в душе популярная певица и сама еще остается ребенком, что и помогает ей с легкостью устанавливать контакты с другими детьми. Сейчас, утверждает звезда саги «Властелин колец», они с Кэти Перри всерьез нацелены на рождение ребенка.К слову, не против примерить роль матери и сама певица. Как сообщает пресса, отложить свадьбу с актером она решилась именно потому, что хотела сначала родить ему ребенка. Только после этого пара якобы планирует узаконить свои отношения.