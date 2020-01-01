LG запатентовал смартфон с большим гибким экраном
Компания LG старается не отставать от других представителей рынка современных гаджетов. Бренд запатентовал смартфон с большим гибким экраном и специальный чехол для него, добавляющий устройству дополнительный дисплей.
В текущем году производители начали выпускать свои первые гаджеты со складными конструкциями, однако некоторые, например, LG попытались схитрить. Компания стала продавать смартфон LG G8x ThinQ, обладающий обычным внешним видом, но при этом представила специально для него чехол с дополнительным экраном. В итоге владелец получал устройство с двумя дисплеями, складывающимися в книжечку лицом друг к другу. Такое решение, ожидаемо, понравилось не всем пользователям, поэтому бренд принялся за разработку полноценного устройства.
Недавно в Сети появился патент, говорящий о том, что LG готовит выходу смартфон с большим гибким экраном. Примечательно, что в документах упоминается не только само устройство, но и чехол к нему. Он также будет оснащен дополнительными съемными экранами. Они должны крепиться к боковой части.
Отдельно эксперты отмечают размеры основного экрана гибкого смартфона. Судя по патенту, он будет достаточно большим, значительно больше, чем у Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. При этом важно понимать, появление таких документов не говорит о том, что производитель готов выпустить данное устройство на рынок уже в ближайшее время.
В текущем году производители начали выпускать свои первые гаджеты со складными конструкциями, однако некоторые, например, LG попытались схитрить. Компания стала продавать смартфон LG G8x ThinQ, обладающий обычным внешним видом, но при этом представила специально для него чехол с дополнительным экраном. В итоге владелец получал устройство с двумя дисплеями, складывающимися в книжечку лицом друг к другу. Такое решение, ожидаемо, понравилось не всем пользователям, поэтому бренд принялся за разработку полноценного устройства.
Недавно в Сети появился патент, говорящий о том, что LG готовит выходу смартфон с большим гибким экраном. Примечательно, что в документах упоминается не только само устройство, но и чехол к нему. Он также будет оснащен дополнительными съемными экранами. Они должны крепиться к боковой части.
Отдельно эксперты отмечают размеры основного экрана гибкого смартфона. Судя по патенту, он будет достаточно большим, значительно больше, чем у Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. При этом важно понимать, появление таких документов не говорит о том, что производитель готов выпустить данное устройство на рынок уже в ближайшее время.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:20