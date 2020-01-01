Пол Соломонс купил для Кайли Миноуг помолвочное кольцо с изумрудом





Как передает слова инсайдера американский таблоид New Idea, покупка кольца с изумрудом может свидетельствовать о серьезных намерениях Пола Соломонса. Сейчас 44-летний креативный директор GQ находится в отношениях с Кайли Миноуг, которая неоднократно публично признавалась ему в любви. На данный момент пара отдыхает в Мельбурне вместе с семьей певицы. Сюрприз для знаменитости поможет подготовить ее сестра, а выбор камня, по мнению экспертов, может соответствовать дню рождения Миноуг.Пара вместе с апреля 2018 года, а познакомились они через общих друзей. В своих интервью Кайли Миноуг признается, она чувствует себя влюбленной и благодарной за то, что сейчас с ней происходит.