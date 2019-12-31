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Новые смарт-часы Apple Watch Product (RED) скоро появятся в продаже

В компании Apple сейчас занимаются разработкой новых смарт-часов на платформе модели пятого поколения Apple Watch. Устройство Product (RED) в скором времени появится в продаже, сообщают источники.

Apple, скорее всего, планирует выпустить первые Apple Watch в серии Product (RED), согласно информации американских инсайдеров. Устройство было обнаружено в базе данных бренда. Компания на протяжении многих лет участвует в благотворительности Глобального фонда по борьбы со СПИДом, производя iPod, iPhone, чехлы и ремешки для часов в сотрудничестве с организацией. Единственным продуктом, который никогда не предлагался в этом проекте, являются "умные" часы.

Будущий гаджет может появиться уже весной следующего года, оснащенный алюминиевым корпусом и в красной расцветке. Все денежные средства, собранные с продаж, будут перечислены фонду по борьбе с вышеуказанным недугом. Кроме прочего, некоторые эксперты указывают на возможность использования базы пятой модели Apple Watch для предстоящего девайса. Поскольку смарт-часы пользуются популярность не только в России, а и во всем мире, следующее поколение позволит не только оживить фирменную линейку, но и привлечь внимание к растущей проблеме иммунодефицита человека.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Вчера, 23:20

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