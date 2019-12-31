АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перед Новым годом на Спасской башне Кремля отреставрировали…
EUR 69.34 USD 61.91
Курс валют на 31.12.2019

Вера Брежнева на Новый год собственноручно готовит оливье

37-летняя Вера Брежнева рассказала, что только один раз на Новый год она собственноручно готовит салат «оливье». Певица поделилась, что в этом году наступление праздника будет отмечать на работе.
Вера Брежнева на Новый год собственноручно готовит оливье

Вера Брежнева в эту новогоднюю ночь будет работать вместе с коллегами по сцене. Певица планирует немного отдохнуть только в январе. По ее словам, каникулы она хочет провести с семьей. Они с мужем подумывают об отпуске вместе с ее дочерью Сарой. Певица также рассказала о том, какие блюда готовит к новогоднему столу. Традиционно на Новый год артистка сама делает салат «оливье». По ее словам, она позволяет себе и семье такое угощение только один раз в год, так как сама не ест майонез и дочкам запретила его употреблять. Кроме «оливье» исполнительница готовит горячие блюда, использует много свежих овощей и фруктов, а также любит деликатесы.

Однако из-за работы на праздник в этом году Вера Брежнева не хочет дегустировать блюда поваров на светских мероприятиях. Певица поделилась, что может создать себе праздничное настроение, рассматривая светящиеся в доме гирлянды.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вера Брежнева на Новый год собственноручно готовит…
В Швеции молодой парень заразился туберкулезом через курение…
Экс-участник «Чай вдвоем» Денис Клявер поздравил жителей Санкт-Петербурга с Новым…
Актер Вэл Килмер отмечает 60-летний…
WhatsApp перестанет поддерживать ряд устаревших…
Группа «Стекловата» сняла ремейк клипа «Новый…
Светлана Бондарчук заявила, что готова родить от Сергея…
Ученые из Японии обнаружили подводный вулкан возрастом около 3 млн…
«Мы в Сочи»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми встречают Новый год на…
В Москве парковки станут бесплатными на время новогодних…
«Он уже поет»: Мария Порошина рассказала о способностях своего маленького…
«Хочу стать дедушкой»: Александр Песков рассказал о своих главных…
Новое поколение Kia Sorento появится в гибридном…
BMW представила эксклюзивный пикап BMW…
Назван ТОП-10 лучших изобретений робототехники за 2019…
Эксперты: Размеренная и спокойная манера езды чревата поломкой…
Месси и Роналду назвали лучшими бомбардирами Ла Лиги в "десятых"…
Сергей Безруков запечатлел сына и дочь в новогодней…
Анна Калашникова поздравила всех с Новым…
Кросс-хэтчбек Kia XCeed прошел сертификацию в…
Американские врачи назвали 10 продуктов для здоровья…
Российский стриминг начал набирать обороты в уходящем 2019…
Дизайнеры: Российские звезды не жалеют средств на новогодние елки и…
"Будет движ": Валерий Сюткин отреагировал на шутку Сергея Шнурова про его…
Филипп Киркоров признался, что гордится быть частью звездных проектов Игоря…
Андрей Разин резко высказался в адрес назвавшего его администратором Льва…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель с Богданом на руках потеряла…
Российская актриса Мария Кожевникова опубликовала тревожный пост касательно своего…
Звезда «Дом-2» Саша Кабаева воссоединилась с мужем в канун Нового…
Звезда "Дом-2" Витя Литвинов объяснил, зачем вернулся на…
Знаменитости рассказали, почему перестали верить в Деда…
«Иронию судьбы» покажут в HD-качестве в новогоднюю…
Японский эксперт рассказала об эффективной уборке дома к Новому…
Рита Дакота усомнилась, что отсутствие благодарности от человека поможет ему получать бонусы от…
Ученые решили полувековую загадку появления жизни на Земле благодаря…
Андрей Малахов заявил о готовности встречать Новый год и показал праздничный…
Александр Серов не захотел помогать дочери Мишель в её звездной…
Перед Новым годом на Спасской башне Кремля отреставрировали…
Анастасия Волочкова встречает Новый год в…
В интернете появилась новогодняя серия…
Просмотреть все новости