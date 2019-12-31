Вера Брежнева на Новый год собственноручно готовит оливье
37-летняя Вера Брежнева рассказала, что только один раз на Новый год она собственноручно готовит салат «оливье». Певица поделилась, что в этом году наступление праздника будет отмечать на работе.
Вера Брежнева в эту новогоднюю ночь будет работать вместе с коллегами по сцене. Певица планирует немного отдохнуть только в январе. По ее словам, каникулы она хочет провести с семьей. Они с мужем подумывают об отпуске вместе с ее дочерью Сарой. Певица также рассказала о том, какие блюда готовит к новогоднему столу. Традиционно на Новый год артистка сама делает салат «оливье». По ее словам, она позволяет себе и семье такое угощение только один раз в год, так как сама не ест майонез и дочкам запретила его употреблять. Кроме «оливье» исполнительница готовит горячие блюда, использует много свежих овощей и фруктов, а также любит деликатесы.
Однако из-за работы на праздник в этом году Вера Брежнева не хочет дегустировать блюда поваров на светских мероприятиях. Певица поделилась, что может создать себе праздничное настроение, рассматривая светящиеся в доме гирлянды.
Вера Брежнева в эту новогоднюю ночь будет работать вместе с коллегами по сцене. Певица планирует немного отдохнуть только в январе. По ее словам, каникулы она хочет провести с семьей. Они с мужем подумывают об отпуске вместе с ее дочерью Сарой. Певица также рассказала о том, какие блюда готовит к новогоднему столу. Традиционно на Новый год артистка сама делает салат «оливье». По ее словам, она позволяет себе и семье такое угощение только один раз в год, так как сама не ест майонез и дочкам запретила его употреблять. Кроме «оливье» исполнительница готовит горячие блюда, использует много свежих овощей и фруктов, а также любит деликатесы.
Однако из-за работы на праздник в этом году Вера Брежнева не хочет дегустировать блюда поваров на светских мероприятиях. Певица поделилась, что может создать себе праздничное настроение, рассматривая светящиеся в доме гирлянды.