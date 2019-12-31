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"Крыска принесет в норочку любви и добра": Эвелина Блёданс поздравила фанатов с наступающим 2020 годом

Эвелина Блёданс опубликовала видео в Instagram и поздравила фанатов с наступающим 2020 годом. Также артистка пожелала им, чтобы "крыска принесла в норочку любви и добра".
"Крыска принесет в норочку любви и добра": Эвелина Блёданс поздравила фанатов с наступающим 2020 годом

Эвелина Блёданс записала для поклонников видео-поздравление с 2020 годом. На кадрах знаменитость запечатлена в наряде золотого цвета, свой образ она дополнила вечерним макияжем, серьгами до плеч и браслетом в виде снежинок. В руках артистка держит большую игрушечную крысу. На заднем плане видно наряженную елку, большого снеговика и коробки с подарками. Эвелина Блёданс присела на лавочку и громко поздравила фанатов пожелав, чтобы "крыска принесет в их норочку любви, добра, счастья и благополучия". В комментарии к посту в Instagram знаменитость написала: "С Наступающим! Пусть в ваших домах будет радость жизни и свет любви!"

Подписчики пожелали Эвелине Блёданс оставаться такой же красивой, позитивной, непредсказуемой и счастливой. Многие написали, что уже полностью готовы ко встрече нового 2020 года. Всего за час видео актрисы просмотрели более 5500 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:16

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