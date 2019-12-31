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Ведущая “Дом-2” Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур не будут участвовать в конкурсе “Свадьба на миллион-2020”

Ведущая скандального телевизионного реалити-проекта “Дом-2” Юлия Ефременкова сообщила о том, что она вместе с Мондезиром Свет-Амуром не будет участвовать в конкурсе “Свадьба на миллион-2020”. О таком решении Юлия сообщила несмотря на то, что ее фанаты уверены, она со своим молодым человеком должны победить.
Ведущая “Дом-2” Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур не будут участвовать в конкурсе “Свадьба на миллион-2020”

О своем нежелании принимать участвовать в конкурсе Юлия Ефременкова рассказала в личном аккаунте Instagram в stories. Пока точно не известно, окажется ли все сказанное Юлией правдой, об этом ее поклонники узнают уже через месяц, когда официально будет объявлен старт конкурса.

Многие зрители отмечают, больше такой пары, которая действительно могла бы победить, пока нет. Основная причина и в том, что ни у кого нет такого большого количества подписчиков, как у Юлии Ефременковой. Конкуренцию в этом плане ей может составить только Алена Рапунцель, но как и так понятно, ей пока замуж идти не за кого.

Также говорят и о том, что Юлия Ефременкова вместе со своим возлюбленным Мондезиром Свет-Амуром пока не спешат подавать заявление в ЗАГС, а также и о том, а не передумали ли ребята жениться, ведь Мондезир Свет-Амур мог себе найти и другую - более подходящую партию, но насколько это правда, станет ясно лишь спустя время.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:14

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