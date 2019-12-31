В Швеции молодой парень заразился туберкулезом через курение кальяна





Сообщается, что 20-летний швед, имя которого издание не называет, в течение трех месяцев мучился сильными болями в области груди, которые сопровождались высокой температурой тела. Когда симптомы дополнились кашлем с вкраплениями крови, молодой человек был экстренно госпитализирован. Благодаря рентгену и КТ врачи обнаружили в его легких опасную бактериальную инфекцию. Как выяснилось позднее, пациент довольно часто курил кальян с разного рода фруктовыми смесями. По мнению специалистов, молодой швед мог заразиться туберкулезом через кальянный мундштук, который в больших компаниях принято передавать по кругу.Туберкулез – опасная инфекция бактериальной природы, которая распространяется между людьми, в том числе и воздушно-капельным путем. Как правило, данное заболевание поражает легкие, впрочем, болезнетворные бактерии могут спровоцировать проблемы с любыми другими органами.