АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перед Новым годом на Спасской башне Кремля отреставрировали…
EUR 69.34 USD 61.91
Курс валют на 31.12.2019

В Швеции молодой парень заразился туберкулезом через курение кальяна

В Швеции молодой 20-летний парень заразился туберкулезом по причине увлечения курением кальяна. Первый в истории медицины случай заражения этим опасным заболеванием был описан авторами одного из авторитетных специализированных изданий.
В Швеции молодой парень заразился туберкулезом через курение кальяна

Сообщается, что 20-летний швед, имя которого издание не называет, в течение трех месяцев мучился сильными болями в области груди, которые сопровождались высокой температурой тела. Когда симптомы дополнились кашлем с вкраплениями крови, молодой человек был экстренно госпитализирован. Благодаря рентгену и КТ врачи обнаружили в его легких опасную бактериальную инфекцию. Как выяснилось позднее, пациент довольно часто курил кальян с разного рода фруктовыми смесями. По мнению специалистов, молодой швед мог заразиться туберкулезом через кальянный мундштук, который в больших компаниях принято передавать по кругу.

Туберкулез – опасная инфекция бактериальной природы, которая распространяется между людьми, в том числе и воздушно-капельным путем. Как правило, данное заболевание поражает легкие, впрочем, болезнетворные бактерии могут спровоцировать проблемы с любыми другими органами.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вера Брежнева на Новый год собственноручно готовит…
В Швеции молодой парень заразился туберкулезом через курение…
Экс-участник «Чай вдвоем» Денис Клявер поздравил жителей Санкт-Петербурга с Новым…
Актер Вэл Килмер отмечает 60-летний…
WhatsApp перестанет поддерживать ряд устаревших…
Группа «Стекловата» сняла ремейк клипа «Новый…
Светлана Бондарчук заявила, что готова родить от Сергея…
Ученые из Японии обнаружили подводный вулкан возрастом около 3 млн…
«Мы в Сочи»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми встречают Новый год на…
В Москве парковки станут бесплатными на время новогодних…
«Он уже поет»: Мария Порошина рассказала о способностях своего маленького…
«Хочу стать дедушкой»: Александр Песков рассказал о своих главных…
Новое поколение Kia Sorento появится в гибридном…
BMW представила эксклюзивный пикап BMW…
Назван ТОП-10 лучших изобретений робототехники за 2019…
Эксперты: Размеренная и спокойная манера езды чревата поломкой…
Месси и Роналду назвали лучшими бомбардирами Ла Лиги в "десятых"…
Сергей Безруков запечатлел сына и дочь в новогодней…
Анна Калашникова поздравила всех с Новым…
Кросс-хэтчбек Kia XCeed прошел сертификацию в…
Американские врачи назвали 10 продуктов для здоровья…
Российский стриминг начал набирать обороты в уходящем 2019…
Дизайнеры: Российские звезды не жалеют средств на новогодние елки и…
"Будет движ": Валерий Сюткин отреагировал на шутку Сергея Шнурова про его…
Филипп Киркоров признался, что гордится быть частью звездных проектов Игоря…
Андрей Разин резко высказался в адрес назвавшего его администратором Льва…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель с Богданом на руках потеряла…
Российская актриса Мария Кожевникова опубликовала тревожный пост касательно своего…
Звезда «Дом-2» Саша Кабаева воссоединилась с мужем в канун Нового…
Звезда "Дом-2" Витя Литвинов объяснил, зачем вернулся на…
Знаменитости рассказали, почему перестали верить в Деда…
«Иронию судьбы» покажут в HD-качестве в новогоднюю…
Японский эксперт рассказала об эффективной уборке дома к Новому…
Рита Дакота усомнилась, что отсутствие благодарности от человека поможет ему получать бонусы от…
Ученые решили полувековую загадку появления жизни на Земле благодаря…
Андрей Малахов заявил о готовности встречать Новый год и показал праздничный…
Александр Серов не захотел помогать дочери Мишель в её звездной…
Перед Новым годом на Спасской башне Кремля отреставрировали…
Анастасия Волочкова встречает Новый год в…
В интернете появилась новогодняя серия…
Просмотреть все новости