Инна Чурикова покорила испанского драматурга Хуана Карлоса Рубио своим чувством стиля





Недавно Инна Чурикова посетила в рамках рабочего визита Мадрид, где ей представилась возможность познакомиться с драматургом Хуаном Карлосом Рубио. У артистки в планах создать рабочие отношения с писателем из Испании, но на данный момент все секреты сотрудничества актриса не раскрывает. Известно только то, что драматург написал новую пьесу. Вполне вероятно, это положит основу испанско-российским театральным отношениям. Стоит отметить, что и сам деятель искусства не остался равнодушным после встречи с русской звездой.На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором написал, что очень впечатлён знакомством и общением с актрисой.Поклонники артистки с радостью приняли новость о новых проектах знаменитости. В свою очередь, они восхитились её чувством стиля. В свои 76 лет Инна Чурикова замечательно выглядит. Для встречи с испанским писателем актриса выбрала образ с легким намёком на Восток. Она предпочла песочную шубу «Тедди», а дополнила образ платком в цвете «пыльной розы», массивными серьгами и сумкой в этническом стиле.