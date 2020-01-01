Врач из Египта Юши Нан перечислил продукты, рекомендуемые к употреблению при анемии





Анемия приводит к уменьшению количества эритроцитов и гемоглобина в крови. Кроме того, она становится причиной возникновения таких осложнений, как выкидыши при беременности, ухудшение иммунитета и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому здоровая еда способна помочь решить проблему еще на ранней стадии.По словам Юши Нана, пациентам с анемией рекомендуется употреблять печень и красное мясо, они содержат большое количество железа, которое необходимо при малокровии. В таком состоянии полезны бобовые, абрикосы, дыни и другие фрукты, а также шпинат и баклажаны. Одну из важных ролей в борьбе с анемией играют яичный желток, мед, сыр и молоко. Доктор отметил, что в избавлении от болезни может помочь чай из пажитника и мяты.