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Врач из Египта Юши Нан перечислил продукты, рекомендуемые к употреблению при анемии

Медицинский специалист из Египта Юши Нан рассказал, какие продукты стоит добавить в свой рацион людям с диагнозом анемия. Рекомендации не только помогут снизить риски развития малокровия, но и защитят от осложнений, возникающих из-за этого заболевания.

Анемия приводит к уменьшению количества эритроцитов и гемоглобина в крови. Кроме того, она становится причиной возникновения таких осложнений, как выкидыши при беременности, ухудшение иммунитета и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому здоровая еда способна помочь решить проблему еще на ранней стадии.

По словам Юши Нана, пациентам с анемией рекомендуется употреблять печень и красное мясо, они содержат большое количество железа, которое необходимо при малокровии. В таком состоянии полезны бобовые, абрикосы, дыни и другие фрукты, а также шпинат и баклажаны. Одну из важных ролей в борьбе с анемией играют яичный желток, мед, сыр и молоко. Доктор отметил, что в избавлении от болезни может помочь чай из пажитника и мяты.

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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 20:00

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