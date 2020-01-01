Мишель Уильямс ждет ребенка от режиссера Томаса Каила





Как пишет US Weekly, Мишель Уильямс и Томас Каил познакомились во время совместной работы над мини-сериалом “Фосси/Вердон”. Согласно последним сведениям, пара уже помолвлена, а актриса ждет ребенка от возлюбленного, но представители знаменитостей не комментируют слухи. У актрисы уже есть дочь от коллеги Хита Леджера, который скончался спустя год после развода с женой.В июне 2018 года Мишель Уильямс связала себя узами брака с музыкантом Филом Элверумом, но в апреле 2019 пара рассталась.