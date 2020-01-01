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Мишель Уильямс ждет ребенка от режиссера Томаса Каила

Мишель Уильямс беременна от 42-летнего Томаса Каила, известного в качестве режиссера фильма “Гамильтон”. После недавнего расставания с бывшим супругом появилась информация о новой помолвке звезды.

Как пишет US Weekly, Мишель Уильямс и Томас Каил познакомились во время совместной работы над мини-сериалом “Фосси/Вердон”. Согласно последним сведениям, пара уже помолвлена, а актриса ждет ребенка от возлюбленного, но представители знаменитостей не комментируют слухи. У актрисы уже есть дочь от коллеги Хита Леджера, который скончался спустя год после развода с женой.

В июне 2018 года Мишель Уильямс связала себя узами брака с музыкантом Филом Элверумом, но в апреле 2019 пара рассталась.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:20

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