Кроссовер Kia Seltos удачно прошел краш-тест ANCAP





Для этого специалисты ANCAP устраивали разные варианты ударов в боковую часть кроссовера Kia Seltos. Во время краш-теста применялись определенные углы столкновения и конструкции. В целом новинка от южнокорейского бренда удачно справилась со всеми задачами. Это произошло благодаря 6 подушкам безопасности, системе автоматического торможения, функции контроля сохранения полосы и возможности управления давлением в шинах.В целом компактный кроссовер Kia Seltos получил от специалистов краш-теста ANCAP 5 звезд из 5. Также они рассказали о более подобных результатах испытания новинки. Уровень безопасности взрослых пассажиров при боковых столкновениях составил 85%, однако для детей этот показатель оказался ниже – 83%. Отдельная и очень важная категория – травмобезопасность пешеходов, новинка получила за нее 61%. Комплекс систем активной безопасности автомобиля был оценен экспертами в 70%.Напомним, компактный кроссовер Kia Seltos не появится на рынке Европы. Южнокорейский производитель отметил, что там пользуются популярностью Kia Sportage и Sorento. При этом в Россию новинка приедет, это произойдет в 2020 году, цены пока не известны.