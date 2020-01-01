Кроссовер Kia Seltos удачно прошел краш-тест ANCAP
Новый компактный кроссовер Kia Seltos прошел краш-тест независимой австралийской лаборатории ANCAP. Автомобиль удачно справился со всеми испытаниями, большая их часть была направлена на изучение безопасности пассажиров при боковых столкновениях.
Для этого специалисты ANCAP устраивали разные варианты ударов в боковую часть кроссовера Kia Seltos. Во время краш-теста применялись определенные углы столкновения и конструкции. В целом новинка от южнокорейского бренда удачно справилась со всеми задачами. Это произошло благодаря 6 подушкам безопасности, системе автоматического торможения, функции контроля сохранения полосы и возможности управления давлением в шинах.
В целом компактный кроссовер Kia Seltos получил от специалистов краш-теста ANCAP 5 звезд из 5. Также они рассказали о более подобных результатах испытания новинки. Уровень безопасности взрослых пассажиров при боковых столкновениях составил 85%, однако для детей этот показатель оказался ниже – 83%. Отдельная и очень важная категория – травмобезопасность пешеходов, новинка получила за нее 61%. Комплекс систем активной безопасности автомобиля был оценен экспертами в 70%.
Напомним, компактный кроссовер Kia Seltos не появится на рынке Европы. Южнокорейский производитель отметил, что там пользуются популярностью Kia Sportage и Sorento. При этом в Россию новинка приедет, это произойдет в 2020 году, цены пока не известны.
Для этого специалисты ANCAP устраивали разные варианты ударов в боковую часть кроссовера Kia Seltos. Во время краш-теста применялись определенные углы столкновения и конструкции. В целом новинка от южнокорейского бренда удачно справилась со всеми задачами. Это произошло благодаря 6 подушкам безопасности, системе автоматического торможения, функции контроля сохранения полосы и возможности управления давлением в шинах.
В целом компактный кроссовер Kia Seltos получил от специалистов краш-теста ANCAP 5 звезд из 5. Также они рассказали о более подобных результатах испытания новинки. Уровень безопасности взрослых пассажиров при боковых столкновениях составил 85%, однако для детей этот показатель оказался ниже – 83%. Отдельная и очень важная категория – травмобезопасность пешеходов, новинка получила за нее 61%. Комплекс систем активной безопасности автомобиля был оценен экспертами в 70%.
Напомним, компактный кроссовер Kia Seltos не появится на рынке Европы. Южнокорейский производитель отметил, что там пользуются популярностью Kia Sportage и Sorento. При этом в Россию новинка приедет, это произойдет в 2020 году, цены пока не известны.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:40