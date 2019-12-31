WhatsApp перестанет поддерживать ряд устаревших устройств





Эксперты обратили внимание на обновлённую информацию, появившуюся на сайте WhatsApp. Там опубликовали изменённый список поддерживаемых мобильных операционных систем, который сократился. Уже 1 января 2020 года владельцы смартфонов с ОС Android и Windows Phone, версии которых относятся к ранним, не смогут включать мессенджер. Кроме того, черед месяц после этого ожидается следующий шаг отказа в поддержке. Речь идёт об отключении от приложения iOS 8+ и Android 2.3.7+.В настоящее время не объясняется, по какой причине было принято такое решение. Вероятно, это связано с технической стороной. Постоянно эволюционирующая программа уже не соответствует возможностям устаревших операционных систем.