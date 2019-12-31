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WhatsApp перестанет поддерживать ряд устаревших устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать ряд устаревших устройств. Пользователи старых гаджетов уже с 1 января 2020 года не смогут запустить приложение.
WhatsApp перестанет поддерживать ряд устаревших устройств

Эксперты обратили внимание на обновлённую информацию, появившуюся на сайте WhatsApp. Там опубликовали изменённый список поддерживаемых мобильных операционных систем, который сократился. Уже 1 января 2020 года владельцы смартфонов с ОС Android и Windows Phone, версии которых относятся к ранним, не смогут включать мессенджер. Кроме того, черед месяц после этого ожидается следующий шаг отказа в поддержке. Речь идёт об отключении от приложения iOS 8+ и Android 2.3.7+.

В настоящее время не объясняется, по какой причине было принято такое решение. Вероятно, это связано с технической стороной. Постоянно эволюционирующая программа уже не соответствует возможностям устаревших операционных систем.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:20

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