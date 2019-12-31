Актер Вэл Килмер отмечает 60-летний юбилей





Уже в 70-х годах сегодняшний юбиляр стал самым молодым учащимся на факультете драмы в легендарной Джульярдской школе, а его дебют в большом кино пришелся на 24-летний возраст с роли в комедийном фильме «Совершенно секретно!». Кроме того, в список наиболее ярких работ Вэла Килмера в кино входят роли в таких картинах, как «Бэтмен навсегда», «Тумстоун: Легенда Дикого Запада», «Дорз» и другие.Всего же за свою актерскую карьеру Килмер снялся примерно в девяти десятках фильмов и телевизионных проектов. Кроме того, вот уже много лет актер увлекается живописью, фотографией и скульптурой. Более того, среди его работ есть книги и даже музыкальные композиции.