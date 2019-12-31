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ВС России оснастят солнечными батареями

Пресс-служба Минобороны РФ сообщает о нововведениях в отечественных инженерных войсках. Военнослужащих ВС России оснастят солнечными батареями для подзарядки оборудования.

Первая партия солнечных батарей была предоставлена в распоряжение инженерных войск России, информируют представители Минобороны. Известно, что портативные источники электроэнергии представляют собой небольшое складываемое устройство с фотоэлектрической системой, позволяющее более эффективно обслуживать армейское оборудование. Сейчас аккумуляторы трех видов находятся в центральных базах хранения ИВ ВС. Их мощность составляет 30, 50 и 100 Вт.

Главной особенностью новых батарей является наличие передовых фотоэлектрических преобразователей, которые предоставляют повышение КПД на 20%. Известно, что разработкой занимались отечественные эксперты для использования солнечных аккумуляторов в условиях без центрального энергоснабжения. В скором времени военнослужащих оснастят еще большим количеством компактных источников питания, но точная дата пока не разглашается.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 22:40

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