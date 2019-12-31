В Москве парковки станут бесплатными на время новогодних праздников





Бесплатная парковка появится действительна на всех без исключения улицах Москвы, даже на тех парковочных зонах, где наблюдается тариф 380 рублей за час, считающийся максимальным. Однако эта акция не распространяется на автостоянки со шлагбаумом, где в праздники будут активны действующие цены. Решение о введении таких мер принято в связи с массовыми народными гуляньями в столице, на период которых запланировано значительное число мероприятий. На фоне этого ряд улиц, включая те, где есть парковки, окажутся перекрытыми.Представители “Московского паркинга” настоятельно рекомендуют водителям оставлять транспортные средства исключительно в предназначенных для этого зонах, чтобы не провоцировать опасные ситуации на дорогах.