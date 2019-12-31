Экс-участник «Чай вдвоем» Денис Клявер поздравил жителей Санкт-Петербурга с Новым годом
Известный российский исполнитель Денис Клявер поздравил жителей Санкт-Петербурга с наступающим Новым годом. Экс-участник группы «Чай вдвоем» пожелал петербуржцам самого главного – чтобы солнце иногда показывалось, несмотря на постоянные тучи.
В коротком обращении к жителям Санкт-Петербурга Денис Клявер заявил, что в наступающем 2020 году людей ждет исполнение их самых главных желаний. При этом, отметил экс-участник коллектива «Чай вдвоем», для местных людей у него есть специальное пожелание. Артист надеется, что в предстоящем году солнце будет намного чаще выходить из-за туч, ведь этого очень часто не хватает. «Чтобы солнце иногда показывалось из-за наших прекрасных туч», - констатировал он.
По мнению Дениса Клявера, в 2020 году все желания людей должны исполниться, ведь такое сочетание цифр происходит раз в тысячу лет. В последний раз подобное наблюдалось в 1010 году, а в следующая дата – 3030 год.
Также Денис Клявер в Instagram сообщил подписчикам радостную новость. Экс-участник группы «Чай вдвоем» все ближайшие дни будет давать концерты в Москве. 31 декабря, а также 1, 2 и 3 января жители столицы смогут увидеть его на разных мероприятиях, некоторые из них должны транслироваться и по телевидению. Он заявил, что встречать Новый год таким образом – это особое чувство, показывающее единение артиста со слушателями.
В коротком обращении к жителям Санкт-Петербурга Денис Клявер заявил, что в наступающем 2020 году людей ждет исполнение их самых главных желаний. При этом, отметил экс-участник коллектива «Чай вдвоем», для местных людей у него есть специальное пожелание. Артист надеется, что в предстоящем году солнце будет намного чаще выходить из-за туч, ведь этого очень часто не хватает. «Чтобы солнце иногда показывалось из-за наших прекрасных туч», - констатировал он.
По мнению Дениса Клявера, в 2020 году все желания людей должны исполниться, ведь такое сочетание цифр происходит раз в тысячу лет. В последний раз подобное наблюдалось в 1010 году, а в следующая дата – 3030 год.
Также Денис Клявер в Instagram сообщил подписчикам радостную новость. Экс-участник группы «Чай вдвоем» все ближайшие дни будет давать концерты в Москве. 31 декабря, а также 1, 2 и 3 января жители столицы смогут увидеть его на разных мероприятиях, некоторые из них должны транслироваться и по телевидению. Он заявил, что встречать Новый год таким образом – это особое чувство, показывающее единение артиста со слушателями.