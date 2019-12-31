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Группа «Стекловата» сняла ремейк клипа «Новый год»

Группа «Стекловата» опубликовала ремейк на популярный клип «Новый год». Вариант практически идентичный предыдущему, снятому в 2000 году.

Группа «Стекловата» показала новую версию клипа «Новый год» на YouTube-канале оператора МТС. В ролике можно увидеть троих членов оригинального состава: Сергея Дядюна, Александра Гуляева и Дениса Беликина. Также к ним подключился Дед Мороз, исполнив реплику Артура Еремеева.

Клип «Новый год», выложенный на YouTube, с момента его публикации за 6 лет набрал более 2,2 миллионов просмотров. Позже ролик удалили.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 20:00

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