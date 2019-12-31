Группа «Стекловата» сняла ремейк клипа «Новый год»





Группа «Стекловата» показала новую версию клипа «Новый год» на YouTube-канале оператора МТС. В ролике можно увидеть троих членов оригинального состава: Сергея Дядюна, Александра Гуляева и Дениса Беликина. Также к ним подключился Дед Мороз, исполнив реплику Артура Еремеева.Клип «Новый год», выложенный на YouTube, с момента его публикации за 6 лет набрал более 2,2 миллионов просмотров. Позже ролик удалили.