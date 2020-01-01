Дизайнер продемонстрировал Windows 10 в стиле macOS от Apple





Известно, Windows 10 и macOS являются конкурентами на протяжении многих лет, и первая пока считается более массовым продуктом. Разработчики этих операционных систем стараются идти своим путём, но некоторые пользователи отмечают, у обоих имеются как сильные, так и слабые стороны. Дизайнер решил посмотреть, как бы выглядела ОС, в которой позаимствованы лучшие решения из двух продуктов. В первую очередь он изменил меню "Пуск", сделав его хоть и несколько громоздким, но и более функциональным. В ней он реализовал концепцию "живых" плиток от Apple и переработал "Проводник", выведя из него iMessage. Кроме того, в "Центре поддержки" появились элементы из купертиновской оболочки, что оказалось уместным.Среди прочих решений - тёмная тема и интеграция со смартфоном iPhone. Не исключено, в будущем продукция Microsoft будет изменяться, но программисты постараются не допустить существенного сходства с операционной системой от Apple.