Обнаженная Анна Цуканова-Котт в постели проанализировала, что хорошего произошло в этом году

Анна Цуканова-Котт опубликовала фотографию, на которой она сфотографирована, лежа в постели. Обнаженная актриса укуталась в белоснежное одеяло и смотрит прямо в камеру. В комментарии она написала, что 31 декабря всегда испытывает особое волнение. Сегодня знаменитость, не выбираясь из постели, анализировала, что хорошего произошло в уходящем году, и чему она научилась. В конце своего поста в Instagram Анна Цуканова-Котт написала, что отправляется за подарками для родных и близких людей, а также за платьем для себя.В конце актриса поинтересовалась у фанатов, чем они заняты в предновогодний день. Подписчики написали, что готовятся к празднику и составляют меню. Многие поздравили знаменитость, пожелав ей благополучия и хорошего новогоднего настроения. Всего за несколько десятков минут пост набрал большое количество отметок "Мне нравится".