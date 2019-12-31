Ученые из Японии обнаружили подводный вулкан возрастом около 3 млн лет





Место, где был обнаружен вулкан, является одним из самых древнейших на Тихоокеанской плите, получить новые знания о которой помогут подобные находки. Первые аналогичные образования были обнаружены в 2006 году у Японского желоба около острова Хонсю. Исследователи уверены, что возраст находки составляет 3 млн лет назад. Он располагается рядом с островом Минамитори. Представитель Центра исследований Северо-Восточной Азии Наото Хирано объяснил, такие небольшие вулканы возникают вдоль трещин тектонических плит.Ученые надеются совершить новые открытия в 2020 году, чтобы расширить знания о тектонике плит, астеносфере, видах пород и процессе плавления магмы. В случае с недавно открытым вулканом извержение происходит из верхней части мантии.