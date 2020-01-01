На территории Лаоса геологи обнаружили следы астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет назад





Геологи отмечают, что обнаружения подобных формирований, свидетельствующих о падении астероидов, даже таких больших размеров затрудняется за счёт постоянного обновления поверхности Земли вследствие круговорота пород и действия эрозии, что не происходит на других планетах. Обнаруженный 20-километровый кратер размещен на плато Болеван в южной части Лаоса. Поверхность его заполняет лава и обломки осадочных пород. Геологам удалось выявить образование, проанализировав гравитационные аномалии на территории Азии. Предположительно, возраст астероида, упавшего на Землю, составляет 780 тыс. лет.Последующие усилия учёных будут направлены на выяснения размеров небесного тела, образовавшего кратер, а также скорости и угла его падения. Эти данные позволят определить масштаб влияния астероида на последующие расселение древних людей на территории Азии.