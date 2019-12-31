Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров назвал корнем проблем между Дмитрием Чайковым и Ириной Пингвиновой отсутствие орального "волшебства"





Во время общего собрания на Лобном месте Илья Яббаров прилюдно сказал, что проблема в отношениях между Ириной Пингвиновой и Дмитрием Чайковым очень легко объяснить. Все ссоры уйдут, по мнению саратовского шансонье, как только со стороны молодого человека появится оральное "волшебство" по отношению к возлюбленной.Сами Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков не стали обсуждать дальше эту тему, а коллеги назвали молодого отца "бестыжим" и посоветовали ему оставлять такие советы при себе.