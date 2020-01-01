Характеристики нового Chrysler Pacifica рассекречены в Сети





Силовая установка донорской модели, стоит напомнить, включает в себя электромотор задней оси и бензиновый турбированный двигатель с рабочим объемом 1,3 литра. На чистой электротяге автомобиль способен преодолеть до 50 км пути. Именно это оснащение, как утверждают сетевые источники, должно в обозримом будущем перекочевать в новую версию минивэна Chrysler Pacifica.Примечательно, что актуальная версия модели в США продается с 3,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 287 лошадиных сил. На основе этого же двигателя производитель создал и версию Chrysler Pacifica с подключаемым гибридом.Что касается внешности, то по ней точных данных пока нет. Эксперты лишь ожидают появления обновленной радиаторной решетки, новых элементов оформления кузова и новые светодиодные фонари головной оптики. Ожидается, что компания представит новинку уже в первом квартале 2020 года.