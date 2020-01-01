АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перед Новым годом на Спасской башне Кремля отреставрировали…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Характеристики нового Chrysler Pacifica рассекречены в Сети

В Сети рассекретили технические характеристики новой версии популярного минивэна Chrysler Pacifica. По предварительным данным, автомобиль оснастят системой полного привода, унаследованной от гибридных моделей Jeep Renegade, представленных весной 2019 года в Женеве.
Характеристики нового Chrysler Pacifica рассекречены в Сети

Силовая установка донорской модели, стоит напомнить, включает в себя электромотор задней оси и бензиновый турбированный двигатель с рабочим объемом 1,3 литра. На чистой электротяге автомобиль способен преодолеть до 50 км пути. Именно это оснащение, как утверждают сетевые источники, должно в обозримом будущем перекочевать в новую версию минивэна Chrysler Pacifica.

Примечательно, что актуальная версия модели в США продается с 3,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 287 лошадиных сил. На основе этого же двигателя производитель создал и версию Chrysler Pacifica с подключаемым гибридом.

Что касается внешности, то по ней точных данных пока нет. Эксперты лишь ожидают появления обновленной радиаторной решетки, новых элементов оформления кузова и новые светодиодные фонари головной оптики. Ожидается, что компания представит новинку уже в первом квартале 2020 года.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пол Соломонс купил для Кайли Миноуг помолвочное кольцо с…
Характеристики нового Chrysler Pacifica рассекречены в…
Врач из Египта Юши Нан перечислил продукты, рекомендуемые к употреблению при…
На территории Лаоса геологи обнаружили следы астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет…
Давид Манукян сделал предложение ведущей "Дом-2" Ольге Бузовой в новогоднюю…
Звезда «Дом-2» Алексей Чайчиц получил двое суток ареста в китайской…
Кадастровая палата разъяснила новый закон о компенсациях при утрате…
Suzuki за прошедший год расширила дилерскую сеть в…
Ани Лорак засветила обручальное…
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать простуды в Новый…
У дочери Рязанова поинтересовались сексом Ипполита и Нади из "Иронии…
В России посчитали все автомобили марки…
В 2019 году на три процента подорожал салат…
Орландо Блум ждет, когда Кэти Перри подарит ему…
Звезда «Дом-2» Александра Черно в ужасе от встречи Нового года с Иосифом…
Эксперты предупреждают москвичей о новом типе…
Мишель Уильямс ждет ребенка от режиссера Томаса…
На ухудшение здоровья Семена Фарады повлиял конец…
Как поздравили звезды «Дом-2» своих детей в Новый…
Искусственный интеллект научился восстанавливать сделанные под водой…
Составлен список продуктов для помощи организму после новогодних…
Рита Дакота во время поездки на такси попала в ДТП с…
Дизайнер показал, как мог бы выглядеть легендарный Ford Thunderbird в 2020…
«У тех, кто любит, вырастают крылья»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым…
Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik…
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поздравил сотрудников с Новым…
«Нарушается кровообращение»: Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее…
Компания Suzuki обновила свой кроссовер…
Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой…
Учёные назвали смертельную опасность неправильного…
Лера Кудрявцева похвасталась подготовленными для дочери…
Эксперты попросили не выбрасывать на улицу подаренных на Новый год…
«Производственная необходимость»: Ирина Дубцова наняла…
Приёмный сын Владимира Кузьмина Никита собрался…
Названы способы избавиться от налипания снега на щетки лобового…
Нарколог: Алкогольные напитки в новогоднюю ночь смешивать не…
Дизайнер продемонстрировал Windows 10 в стиле macOS от…
Т-14 похвалили за туалет: Западная пресса восхищается комфортом российского танка…
Инна Чурикова покорила испанского драматурга Хуана Карлоса Рубио своим чувством…
Новые смарт-часы Apple Watch Product (RED) скоро появятся в…
Пол Соломонс купил для Кайли Миноуг помолвочное кольцо с…
Характеристики нового Chrysler Pacifica рассекречены в…
Врач из Египта Юши Нан перечислил продукты, рекомендуемые к употреблению при…
На территории Лаоса геологи обнаружили следы астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет…
Давид Манукян сделал предложение ведущей "Дом-2" Ольге Бузовой в новогоднюю…
Звезда «Дом-2» Алексей Чайчиц получил двое суток ареста в китайской…
Кадастровая палата разъяснила новый закон о компенсациях при утрате…
Suzuki за прошедший год расширила дилерскую сеть в…
Ани Лорак засветила обручальное…
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать простуды в Новый…
У дочери Рязанова поинтересовались сексом Ипполита и Нади из "Иронии…
В России посчитали все автомобили марки…
В 2019 году на три процента подорожал салат…
Орландо Блум ждет, когда Кэти Перри подарит ему…
Звезда «Дом-2» Александра Черно в ужасе от встречи Нового года с Иосифом…
Эксперты предупреждают москвичей о новом типе…
Мишель Уильямс ждет ребенка от режиссера Томаса…
На ухудшение здоровья Семена Фарады повлиял конец…
Как поздравили звезды «Дом-2» своих детей в Новый…
Искусственный интеллект научился восстанавливать сделанные под водой…
Составлен список продуктов для помощи организму после новогодних…
Рита Дакота во время поездки на такси попала в ДТП с…
Дизайнер показал, как мог бы выглядеть легендарный Ford Thunderbird в 2020…
«У тех, кто любит, вырастают крылья»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым…
Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik…
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поздравил сотрудников с Новым…
«Нарушается кровообращение»: Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее…
Компания Suzuki обновила свой кроссовер…
Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой…
Учёные назвали смертельную опасность неправильного…
Лера Кудрявцева похвасталась подготовленными для дочери…
Эксперты попросили не выбрасывать на улицу подаренных на Новый год…
«Производственная необходимость»: Ирина Дубцова наняла…
Приёмный сын Владимира Кузьмина Никита собрался…
Названы способы избавиться от налипания снега на щетки лобового…
Нарколог: Алкогольные напитки в новогоднюю ночь смешивать не…
Дизайнер продемонстрировал Windows 10 в стиле macOS от…
Т-14 похвалили за туалет: Западная пресса восхищается комфортом российского танка…
Инна Чурикова покорила испанского драматурга Хуана Карлоса Рубио своим чувством…
Новые смарт-часы Apple Watch Product (RED) скоро появятся в…
Пол Соломонс купил для Кайли Миноуг помолвочное кольцо с…
Характеристики нового Chrysler Pacifica рассекречены в…
Врач из Египта Юши Нан перечислил продукты, рекомендуемые к употреблению при…
На территории Лаоса геологи обнаружили следы астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет…
Давид Манукян сделал предложение ведущей "Дом-2" Ольге Бузовой в новогоднюю…
Звезда «Дом-2» Алексей Чайчиц получил двое суток ареста в китайской…
Кадастровая палата разъяснила новый закон о компенсациях при утрате…
Suzuki за прошедший год расширила дилерскую сеть в…
Ани Лорак засветила обручальное…
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать простуды в Новый…
У дочери Рязанова поинтересовались сексом Ипполита и Нади из "Иронии…
В России посчитали все автомобили марки…
В 2019 году на три процента подорожал салат…
Орландо Блум ждет, когда Кэти Перри подарит ему…
Звезда «Дом-2» Александра Черно в ужасе от встречи Нового года с Иосифом…
Эксперты предупреждают москвичей о новом типе…
Мишель Уильямс ждет ребенка от режиссера Томаса…
На ухудшение здоровья Семена Фарады повлиял конец…
Как поздравили звезды «Дом-2» своих детей в Новый…
Искусственный интеллект научился восстанавливать сделанные под водой…
Составлен список продуктов для помощи организму после новогодних…
Рита Дакота во время поездки на такси попала в ДТП с…
Дизайнер показал, как мог бы выглядеть легендарный Ford Thunderbird в 2020…
«У тех, кто любит, вырастают крылья»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым…
Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik…
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поздравил сотрудников с Новым…
«Нарушается кровообращение»: Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее…
Компания Suzuki обновила свой кроссовер…
Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой…
Учёные назвали смертельную опасность неправильного…
Лера Кудрявцева похвасталась подготовленными для дочери…
Эксперты попросили не выбрасывать на улицу подаренных на Новый год…
«Производственная необходимость»: Ирина Дубцова наняла…
Приёмный сын Владимира Кузьмина Никита собрался…
Названы способы избавиться от налипания снега на щетки лобового…
Нарколог: Алкогольные напитки в новогоднюю ночь смешивать не…
Дизайнер продемонстрировал Windows 10 в стиле macOS от…
Т-14 похвалили за туалет: Западная пресса восхищается комфортом российского танка…
Инна Чурикова покорила испанского драматурга Хуана Карлоса Рубио своим чувством…
Новые смарт-часы Apple Watch Product (RED) скоро появятся в…
Просмотреть все новости