Характеристики нового Chrysler Pacifica рассекречены в Сети
В Сети рассекретили технические характеристики новой версии популярного минивэна Chrysler Pacifica. По предварительным данным, автомобиль оснастят системой полного привода, унаследованной от гибридных моделей Jeep Renegade, представленных весной 2019 года в Женеве.
Силовая установка донорской модели, стоит напомнить, включает в себя электромотор задней оси и бензиновый турбированный двигатель с рабочим объемом 1,3 литра. На чистой электротяге автомобиль способен преодолеть до 50 км пути. Именно это оснащение, как утверждают сетевые источники, должно в обозримом будущем перекочевать в новую версию минивэна Chrysler Pacifica.
Примечательно, что актуальная версия модели в США продается с 3,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 287 лошадиных сил. На основе этого же двигателя производитель создал и версию Chrysler Pacifica с подключаемым гибридом.
Что касается внешности, то по ней точных данных пока нет. Эксперты лишь ожидают появления обновленной радиаторной решетки, новых элементов оформления кузова и новые светодиодные фонари головной оптики. Ожидается, что компания представит новинку уже в первом квартале 2020 года.
Силовая установка донорской модели, стоит напомнить, включает в себя электромотор задней оси и бензиновый турбированный двигатель с рабочим объемом 1,3 литра. На чистой электротяге автомобиль способен преодолеть до 50 км пути. Именно это оснащение, как утверждают сетевые источники, должно в обозримом будущем перекочевать в новую версию минивэна Chrysler Pacifica.
Примечательно, что актуальная версия модели в США продается с 3,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 287 лошадиных сил. На основе этого же двигателя производитель создал и версию Chrysler Pacifica с подключаемым гибридом.
Что касается внешности, то по ней точных данных пока нет. Эксперты лишь ожидают появления обновленной радиаторной решетки, новых элементов оформления кузова и новые светодиодные фонари головной оптики. Ожидается, что компания представит новинку уже в первом квартале 2020 года.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:30