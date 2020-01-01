В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать простуды в Новый год





Как сообщают представители Роспотребнадзора, несмотря на стабильный уровень эпидемиологической ситуации в стране, каждому жителю России следует предпринять несколько мер для профилактики. Чтобы отметить 1 января в кругу семьи, а не на больничной койке, следует тщательно мыть руки, лицо и нос после прихода домой с улицы. Лучше всего пользоваться спиртосодержащим средством для рук, которое можно заменить и простым мылом. Крайне важно в этот период избегать контакта с заболевшими людьми, а если это невозможно - предпринять все необходимые меры.Они включают в себя ношение марлевых повязок в общественных местах, а также протирание носовых пазух оксолиновой мазью. Защитить организм от инфекций поможет правильное питание, здоровый сон и теплая одежда, оберегающая от переохлаждения. Более эффективным средством называют вакцинацию, которую необходимо проводить при рекомендациях лечащего врача. Наконец, стоит регулярно проветривать жилые помещения и заниматься влажной уборкой, что существенно снизит вероятность заболеть до Нового года.