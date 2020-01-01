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Ани Лорак засветила обручальное кольцо

Накануне прошла премьера шоу Татьяны Навки с названием «Спящая красавица». Во время дебютного показа появились знаменитости российского шоу-бизнеса, включая Ани Лорак, которая засветила на публике обручальное кольцо.

Певица посетила шоу в компании своей дочери Софии. После расставания Ани Лорак начала романтические отношения с саундпродюссером Егором Глебом. Многие обратили внимание на кольцо у певицы на пальце. Оно имеет сходство с обручальным, поэтому вызвало особый интерес у поклонников знаменитости.

Сама Ани Лорак пока не подтверждает и не опровергает слухи о своей помолвке либо скорой свадьбе с новым возлюбленным. После расставания со своим супругом Муратом знаменитость не спешит рассказывать о своей личной жизни. Однако сам факт того, что она показала кольцо на безымянном пальце, оказался достаточно большим знаком для поклонников певицы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:00

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