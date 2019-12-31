Звезда «Дом-2» Алексей Кудряшов не будет разрушать пару Анастасии Ивановой и Руслана Мацьолека





Алексей Кудряшов в очередной раз переступил порог телестройки. Молодой человек сказал, что к прошлому возвращаться не будет и мешать Анастасии Ивановой, которая собралась замуж, он не собирается. Также не намерен Алексей Кудряшов и налаживать отношения с Анастасией Балинской. Более того, Кудряшов сказал, что Балинская вернется на проект «Дом-2», то он уйдет насовсем.Зрители же отмечают, время для возвращения Алексей подобрал совсем неудачное, ведь сейчас на шоу нет девушки, которая могла бы составить ему пару. На телевизионном проекте «Дом-2» остались только претендентки, которые ждут серьезно своих принцев, и Кудряшов на эту роль не подходит.Стоит отметить, что ранее Алексей Кудряшов уже приходил на «Дом-2», чтобы выяснить, почему Анастасия Иванова в ночном клубе вела себя, как его девушка, а на проекте она вместе с Русланом Мацолеком и отрицает этот факт. В итоге эта встреча не увенчалась успехом. Хотя Кудряшов и вернулся в проект, многие подчеркивают, что ему там не место, и он все равно рано или поздно покинет шоу.