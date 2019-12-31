"Погань всякая": Рустам Солнцев встал на защиту Алены Водоневаой и оскорбил Ивана Охлобыстина

«Так мы живем. Погань всякая давай ее оскорблять (Водонаеву, — прим. автора). Многодетный бездарный артист, снимающийся во всяком дерьме, для того, чтобы прокормить свою ораву», — охарактеризовал он Ивана Охлобыстина в своем блоге.





Не так давно звезда проекта "Дом-2" журналистка Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко высказалась в адрес семей, где воспитываются несколько детей, отметив, что для бедных рожать не стоит, рассчитывая при этом на поддержку государства. В ответ возмутились несколько звезд шоу-бизнеса, в том числе и популярный актер Иван Охлобыстин.Многодетный отец осудил Алену Вооднаеву, между ними началась перепалка с использованием нецензурной брани. Шоумен Рустам Солнцев на своей странице в Instagram тоже высказался по этому поводу, отметив, что в России действительно такая жизнь, что семей с несколькими детьми ждет прозябание.