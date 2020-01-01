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В России посчитали все автомобили марки LADA

Эксперты подсчитали все автомобили марки LADA, зарегистрированные на территории России состоянием на второе полугодие 2019. Оказалось, что в стране имеется более 13,4 млн машин бренда.

Наиболее распространенной моделью LADA стала “семерка” 2107, которую выбрали около 1,6 млн раз. Второе место с итогом в 1,4 млн оформленных авто принадлежит LADA 2109, тогда как в тройке лидеров также нашлось место для LADA 2106. Результат последней составил 1,3 млн экземпляров.

Далее следуют LADA 2121 и 2110, их показатель соответственно равен 973,5 тыс. и 844 тыс единицам. В десятку пользующихся наибольшим спросом авто марки также включены LADA 2114, 2105 и 2190 Granta. Количество моделей 2115 и LADA 2104 превышает 530 тыс. экземпляров.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:30

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