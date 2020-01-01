В России посчитали все автомобили марки LADA





Наиболее распространенной моделью LADA стала “семерка” 2107, которую выбрали около 1,6 млн раз. Второе место с итогом в 1,4 млн оформленных авто принадлежит LADA 2109, тогда как в тройке лидеров также нашлось место для LADA 2106. Результат последней составил 1,3 млн экземпляров.Далее следуют LADA 2121 и 2110, их показатель соответственно равен 973,5 тыс. и 844 тыс единицам. В десятку пользующихся наибольшим спросом авто марки также включены LADA 2114, 2105 и 2190 Granta. Количество моделей 2115 и LADA 2104 превышает 530 тыс. экземпляров.