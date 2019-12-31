АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перед Новым годом на Спасской башне Кремля отреставрировали…
EUR 69.34 USD 61.91
Курс валют на 31.12.2019

«Он уже поет»: Мария Порошина рассказала о способностях своего маленького сына

Актриса Мария Порошина рассказала, что ее сыну Андрею в начале января исполнится год. Несмотря на столь маленький возраст, малыш поражает своими способностями. «Он уже поет», - поделилась актриса.
«Он уже поет»: Мария Порошина рассказала о способностях своего маленького сына

Мария Порошина полагает, ее годовалый сын Андрей уже поет, поскольку в период беременности она регулярно бывала на опере в Большом театре. Мать актрисы отработала там более 40 лет, поэтому Порошина могла посещать не только спектакли, но и генеральные репетиции. Во время ожидания появления сына, по словам актрисы, она никак не могла насладиться оперой, ей очень хотелось насыщаться всеми звуками оркестра, рассматривать костюмы и декорации. Все постановки, по мнению Порошиной, были очень интересными. К тому же до декрета она очень ждала, чтобы у нее было больше свободного времени, поэтому старалась его использовать с максимальной пользой для себя и для будущего ребенка.

Мария Порошина также поделилась, как отреагировали ее дочери на появление в семье брата. По словам актрисы, сестры его очень любят, готовы весь день с ним играть. Дочери у Порошиной эмоциональные, а вот сын – спокойный. «Он уже знает себе цену, понимает, что он — мужчина», - заметила актриса.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из Японии обнаружили подводный вулкан возрастом около 3 млн…
«Мы в Сочи»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми встречают Новый год на…
В Москве парковки станут бесплатными на время новогодних…
«Он уже поет»: Мария Порошина рассказала о способностях своего маленького…
«Хочу стать дедушкой»: Александр Песков рассказал о своих главных…
Новое поколение Kia Sorento появится в гибридном…
BMW представила эксклюзивный пикап BMW…
Назван ТОП-10 лучших изобретений робототехники за 2019…
Эксперты: Размеренная и спокойная манера езды чревата поломкой…
Месси и Роналду назвали лучшими бомбардирами Ла Лиги в "десятых"…
Сергей Безруков запечатлел сына и дочь в новогодней…
Анна Калашникова поздравила всех с Новым…
Кросс-хэтчбек Kia XCeed прошел сертификацию в…
Американские врачи назвали 10 продуктов для здоровья…
Российский стриминг начал набирать обороты в уходящем 2019…
Дизайнеры: Российские звезды не жалеют средств на новогодние елки и…
"Будет движ": Валерий Сюткин отреагировал на шутку Сергея Шнурова про его…
Филипп Киркоров признался, что гордится быть частью звездных проектов Игоря…
Андрей Разин резко высказался в адрес назвавшего его администратором Льва…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель с Богданом на руках потеряла…
Российская актриса Мария Кожевникова опубликовала тревожный пост касательно своего…
Звезда «Дом-2» Саша Кабаева воссоединилась с мужем в канун Нового…
Звезда "Дом-2" Витя Литвинов объяснил, зачем вернулся на…
Знаменитости рассказали, почему перестали верить в Деда…
«Иронию судьбы» покажут в HD-качестве в новогоднюю…
Японский эксперт рассказала об эффективной уборке дома к Новому…
Рита Дакота усомнилась, что отсутствие благодарности от человека поможет ему получать бонусы от…
Ученые решили полувековую загадку появления жизни на Земле благодаря…
Андрей Малахов заявил о готовности встречать Новый год и показал праздничный…
Александр Серов не захотел помогать дочери Мишель в её звездной…
Перед Новым годом на Спасской башне Кремля отреставрировали…
Анастасия Волочкова встречает Новый год в…
В интернете появилась новогодняя серия…
Медики из США перечисли игнорируемые признаки рака носа и околоносовых…
Звезда «Дом-2» Саша Шева встретит Новый год со своей…
Вежливость на первом месте: Эксперты рассказали, что поможет повысить уровень комфорта при…
Эксперты предупреждают о повышенной опасности схода лавин на…
«Не до соцсети»: Юлия Высоцкая поздравила подписчиков с Новым годом чувственным фото с Андреем…
Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как поздравить питомца с Новым…
В Санкт-Петербурге избили и ограбили артиста балета Кирилла…
Просмотреть все новости