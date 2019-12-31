«Он уже поет»: Мария Порошина рассказала о способностях своего маленького сына





Мария Порошина полагает, ее годовалый сын Андрей уже поет, поскольку в период беременности она регулярно бывала на опере в Большом театре. Мать актрисы отработала там более 40 лет, поэтому Порошина могла посещать не только спектакли, но и генеральные репетиции. Во время ожидания появления сына, по словам актрисы, она никак не могла насладиться оперой, ей очень хотелось насыщаться всеми звуками оркестра, рассматривать костюмы и декорации. Все постановки, по мнению Порошиной, были очень интересными. К тому же до декрета она очень ждала, чтобы у нее было больше свободного времени, поэтому старалась его использовать с максимальной пользой для себя и для будущего ребенка.Мария Порошина также поделилась, как отреагировали ее дочери на появление в семье брата. По словам актрисы, сестры его очень любят, готовы весь день с ним играть. Дочери у Порошиной эмоциональные, а вот сын – спокойный. «Он уже знает себе цену, понимает, что он — мужчина», - заметила актриса.