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Светлана Бондарчук заявила, что готова родить от Сергея Харченко

Светлана Бондарчук призналась, что хочет родить ребёнка для своего нового возлюбленного Сергея Харченко. Однако она ещё не определилась, какой пол ребёнка был бы предпочтительнее, и заявила - готова к двойне.

Недавно Светлана Бондарчук исполнился 51 год, однако это не имеет никакого значения, ведь она любит и любима. После расставания с режиссером Федором Бондарчуком модель даже не думала опускать руки. Её романтические отношения с фотографом Сергеем Табуновым оказались недолговечными, однако роман с директором проектов студии дизайна Bestinspace Design Сергеем Харченко может плавно прийти к тому, что она снова захочет связать себя узами брака.

Светлана Бондарчук рассказала, возлюбленный ей полностью подходит, и она планирует родить ему детей. Она считает, общий ребенок ещё больше сближает, и для неё такой вариант был бы замечательным. Однако модель хотела бы, скорее всего, мальчика, ведь у неё есть в этом опыт воспитания,но если будет девочка, то это тоже отлично. При этом она заявила, что не против родить даже двоих: и мальчика, и девочку.

Напомним, в браке с Федором Бондарчуком у телеведущей на свет появились её сын Сергей и дочь Варвара. У главного редактора журнала «Hello!» также есть две внучки - Вера и Маргарита.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:40

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