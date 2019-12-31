Светлана Бондарчук заявила, что готова родить от Сергея Харченко





Недавно Светлана Бондарчук исполнился 51 год, однако это не имеет никакого значения, ведь она любит и любима. После расставания с режиссером Федором Бондарчуком модель даже не думала опускать руки. Её романтические отношения с фотографом Сергеем Табуновым оказались недолговечными, однако роман с директором проектов студии дизайна Bestinspace Design Сергеем Харченко может плавно прийти к тому, что она снова захочет связать себя узами брака.Светлана Бондарчук рассказала, возлюбленный ей полностью подходит, и она планирует родить ему детей. Она считает, общий ребенок ещё больше сближает, и для неё такой вариант был бы замечательным. Однако модель хотела бы, скорее всего, мальчика, ведь у неё есть в этом опыт воспитания,но если будет девочка, то это тоже отлично. При этом она заявила, что не против родить даже двоих: и мальчика, и девочку.Напомним, в браке с Федором Бондарчуком у телеведущей на свет появились её сын Сергей и дочь Варвара. У главного редактора журнала «Hello!» также есть две внучки - Вера и Маргарита.