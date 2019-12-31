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«Хочу стать дедушкой»: Александр Песков рассказал о своих главных мечтах

Известный российский пародист Александр Песков рассказал о том, чего он ждет от нового 2020 года. Артист признался в своих самых главных мечтах, одна из них – побыстрее стать дедушкой, звезда даже готов самостоятельно воспитывать внука.
«Хочу стать дедушкой»: Александр Песков рассказал о своих главных мечтах

В этом вопросе Александру Пескову может помочь его 33-летняя дочь Дарья. По словам артиста, он уже давно мечтает о внуке, однако не собирается давить на наследницу, ведь это ее жизнь, и она вправе сама принимать решения. При этом дочь знает мнение отца на этот счет и прекрасно понимает, что он готов стать «одиноким-дедушкой». Так знаменитость назовет себя в том случае, если все хлопоты, связанные с воспитанием ребенка, лягут исключительно на него.

У Александра Пескова есть еще две мечты, однако они полностью противоречат друг другу. Одна из них: «Чтобы никогда, пока я жив, не умирала мама». При этом он также мечтает: «Чтобы она меня не видела мертвым». По словам артиста, это бы стало для его родительницы настоящей трагедией, сильнейшим ударом, ведь «она живет мной». Знаменитость понимает, что одновременно обеим этим мечтаниям никогда не суждено сбыться, сообщает Argumenti.ru.

Также Александр Песков признался, их общение с матерью не напоминает обычные отношения ребенка и родителя. «Мы общаемся как подружки», - признается он.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:35

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