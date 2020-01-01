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Т-14 похвалили за туалет: Западная пресса восхищается комфортом российского танка «Армата»

Эксперты западных изданий восхищаются новейшим российским танком Т-14 «Армата». Как оказалось, отечественная военная техника существенно опережает зарубежные аналоги по показателям комфорта.
Т-14 похвалили за туалет: Западная пресса восхищается комфортом российского танка «Армата»

Как пишет британское издание Daily Mail, новый российский танк, стоимость которого составляет 3 миллиона фунтов, стал первой в мире боевой машиной, в которой есть унитаз. А это уже говорит о том, что российские танкисты, как прежде, больше не вынуждены справлять свои биологические потребности в «ящики от боекомплекта». Кроме того, Т-14, отмечают британские журналисты, можно назвать совершенной бронемашиной, поскольку наличие туалета позволяет экипажу выполнять поставленную боевую задачу в течение длительного времени. А передовые системы обеспечения делают нахождение в танке в течение нескольких дней вполне выполнимой задачей.

Помимо туалета, отмечают авторы материала, в танке присутствует и «самое современное оборудование», в том числе 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, броня повышенной прочности, сразу два пулемета и передовое программное обеспечение, благодаря которому захват цели становится максимально простой задачей. Наконец, еще одно преимущество «Арматы» перед конкурентами – скорость движения танка, которая превышает 50 миль в час.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 01:00

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