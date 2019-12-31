Месси и Роналду назвали лучшими бомбардирами Ла Лиги в "десятых" годах





Лионель Месси и Криштиану Роналду оставили более неизгладимый след в десятилетии 2010-2019 годов, чем какой-либо другой игрок за этот промежуток времени. Лучший бомбардир в истории Ла Лиги Месси недавно обогнал прежний рекорд Роналду с 34 хет-триками. Месси стал первым футболистом, забившим гол в 16 сезонах подряд, а также единственным, кто смог запустить мяч в ворота 34 различных команд противника. Теперь он был назван лучшим бомбардиром уходящего десятилетия из-за 369 голов.Что касается Роналду, то экс-нападающий "Реала" сумел забить около 304 мячей с 2008 по 2018 год. Сразу за ним расположился бывший коллега из того же испанского ФК Карим Бензема с результатом в 155 голов. Кроме того, в рейтинг Ла Лиги вошли и такие именитые спортсмены, как Луис Суарес и Антуан Гризманн. Оба участника "Барселоны" смогли забить по 141 мячу в чемпионате Испании.