Александр Васильев танцем и песней поздравил фанатов с наступающим праздником

Александр Васильев 31 декабря решил поднять настроение подписчика и показал ролик, на котором он запечатлен в чёрные брюках, белой рубашке и пиджаке золотого цвета. На кадрах знаменитость поет песню "Jingle bells", при этом он смешно двигает руками и ногами. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram историк моды поздравил своих преданных поклонников с наступающим праздником.Подписчики отреагировали моментально. Они поблагодарили Александра Васильева за позитивный пост и назвали его "настоящим Санта Клаусом". Многие отметили у ведущего передачи "Модный приговор" хороший голос и поздравили его с наступающим Новым годом. Знаменитости пожелали здоровья, успеха во всем и больше позитивных постов в соцсетях. Видео телеведущего уже просмотрели более 30 000 пользователей Сети.