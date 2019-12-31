Сергей Безруков запечатлел сына и дочь в новогодней обстановке

Сергей Безруков в очередной раз порадовал своих фанатов, показав мгновения своего быта. Актёр снял для поклонников видеоролик, в котором можно увидеть его сына и дочь в новогодней обстановке. Праздник приближается, и в доме знаменитости это чувствуется очень хорошо. За кадром звучит музыка из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию". Артист отметил, вскоре ожидаются обильные снежные осадки, а потому композиция, в которой поётся о январской вьюге, весьма уместна. Маленький сын Степан увлечённо играет, а вот 3-летняя дочь Мария активно помогает своей матери на кухне. Известно, супруга музыканта любит готовить домашние торты, а Новый год для неё лучший повод продемонстрировать свой кулинарный талант. Сергей Безруков не скрывая эмоций порадовался тому, что вскоре его ждёт особенное угощение.Фолловеры высоко оценили опубликованную видеозапись, отметив её новогоднее настроение. Многие порадовались за звёздное семейство, которое готовится встретить праздник. Особенно большое число комплиментов заслужила дочка актёра, которая, несмотря на свой малый возраст, чувствует себя на кухне очень уверенно.