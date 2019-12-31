Кросс-хэтчбек Kia XCeed прошел сертификацию в России





К слову, после запуска российской сборки данной модели она появится и у отечественных дилеров южнокорейской марки. В сравнении с базовой моделью хэтчбека Ceed, новинка получила несколько увеличенные габариты, а ее дорожный просвет вырос до 192 миллиметров. Также на кузове автомобиля появился новый защитный обвес из пластика, который растянут по всему периметру автомобиля.Согласно полученному ОТТС, для российского рынка Kia XCeed будет оснащаться той же линейкой двигателей, что и универсал Kia ProCeed. Речь о двух бензиновых двигателях с рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра, мощность которых составляет 140 и 200 лошадиных сил соответственно. Оба мотора агрегируются с преселективной 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.