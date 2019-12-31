Дизайнеры: Российские звезды не жалеют средств на новогодние елки и украшения
Эксперты рассказали, сколько российские звезды тратят на покупку елок и украшение своих домов в честь Нового года. Чаще всего знаменитости пользуются услугами профессиональных дизайнеров, которые, в зависимости от желания заказчика, могут воссоздать сказочную атмосферу, но за приличный гонорар.
Так, по словам дизайнера Юлии Яковлевой, украшавшей дом Анны Хилькевич, новогодний декор для дома может обойтись в 60 000 или 300 000 рублей. Все зависит от объема работы. Заказчик может пожелать просто оформить высокую елку, к такому способу прибегли Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Или же полностью оформить дом, придав ему вид «зимней сказки», как это сделала дизайнер-оформитель из компании FlowersDecor для Айзы Анохиной.
Некоторые звезды не жалеют средств, чтобы украсить свой дом в честь Нового года. Ксения Бородина и дизайнер Евгения Бондарчук на одну только елку навешали 250 метров гирлянды. Все комнаты, лестницы, камин и даже огромные часы украшены шишками в золоте и серебре, ягодами и игрушками. Декор лишь новогоднего дерева мог обойтись телеведущей в 100 000 рублей.
Однако не все звезды предпочитают пользоваться услугами дизайнеров. Анастасия Макеева самостоятельно приобрела ель из Дании за 11 000 рублей. Игрушки и способ оформления она выбирала сама. По ее словам, украшение дома и новогоднего дерева позволяет улучшить праздничное настроение. Аналогичным образом поступила Лера Кудрявцева, ей наряжать елку помогала дочь.
Так, по словам дизайнера Юлии Яковлевой, украшавшей дом Анны Хилькевич, новогодний декор для дома может обойтись в 60 000 или 300 000 рублей. Все зависит от объема работы. Заказчик может пожелать просто оформить высокую елку, к такому способу прибегли Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Или же полностью оформить дом, придав ему вид «зимней сказки», как это сделала дизайнер-оформитель из компании FlowersDecor для Айзы Анохиной.
Некоторые звезды не жалеют средств, чтобы украсить свой дом в честь Нового года. Ксения Бородина и дизайнер Евгения Бондарчук на одну только елку навешали 250 метров гирлянды. Все комнаты, лестницы, камин и даже огромные часы украшены шишками в золоте и серебре, ягодами и игрушками. Декор лишь новогоднего дерева мог обойтись телеведущей в 100 000 рублей.
Однако не все звезды предпочитают пользоваться услугами дизайнеров. Анастасия Макеева самостоятельно приобрела ель из Дании за 11 000 рублей. Игрушки и способ оформления она выбирала сама. По ее словам, украшение дома и новогоднего дерева позволяет улучшить праздничное настроение. Аналогичным образом поступила Лера Кудрявцева, ей наряжать елку помогала дочь.