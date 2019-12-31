Дизайнеры: Российские звезды не жалеют средств на новогодние елки и украшения





Так, по словам дизайнера Юлии Яковлевой, украшавшей дом Анны Хилькевич, новогодний декор для дома может обойтись в 60 000 или 300 000 рублей. Все зависит от объема работы. Заказчик может пожелать просто оформить высокую елку, к такому способу прибегли Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Или же полностью оформить дом, придав ему вид «зимней сказки», как это сделала дизайнер-оформитель из компании FlowersDecor для Айзы Анохиной.Некоторые звезды не жалеют средств, чтобы украсить свой дом в честь Нового года. Ксения Бородина и дизайнер Евгения Бондарчук на одну только елку навешали 250 метров гирлянды. Все комнаты, лестницы, камин и даже огромные часы украшены шишками в золоте и серебре, ягодами и игрушками. Декор лишь новогоднего дерева мог обойтись телеведущей в 100 000 рублей.Однако не все звезды предпочитают пользоваться услугами дизайнеров. Анастасия Макеева самостоятельно приобрела ель из Дании за 11 000 рублей. Игрушки и способ оформления она выбирала сама. По ее словам, украшение дома и новогоднего дерева позволяет улучшить праздничное настроение. Аналогичным образом поступила Лера Кудрявцева, ей наряжать елку помогала дочь.