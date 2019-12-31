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Эксперты: Размеренная и спокойная манера езды чревата поломкой автомобиля

Определенные водители пытаются продлить эксплуатацию автомобиля благодаря размеренной и спокойной езде. Эксперты предупреждают, такая манера вождения чревата поломкой автомобиля.

Российские автомеханики говорят, что езда с менее чем 2000 оборотов не поможет в экономии топлива. Другим недостатком медленного движения часто называют невозможность обгона, забывая о более серьезных последствиях размеренного движения. Таковыми являются моменты, когда водитель разгоняет автомобиль без предварительного набора оборотов. Это сказывается на давлении масла внутри мотора, которое резко падает, приводя к плохой смазке деталей и быстрому износу двигателя. Кроме того, при низких скоростях в камере силового агрегата часто накапливается нагар, а в масляных каналах - отложения.

Подобные проблемы проявляются и в случае МКПП, в которой с течением времени возникает вибрация. Хотя медленный разгон позволяет избежать существенных поломок, автолюбителям все же рекомендуют несколько раз в месяц достигать пиковых скоростей для продления срока эксплуатации машины. На качественных трассах разрешается скорость в 120-140 км/ч, позволяющая "продуть" систему автомобиля и предотвратить преждевременную поломку трансмиссии.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:00

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